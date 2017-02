Bau eines Dotierkraftwerks im Urnerloch geplant

Die Kraftwerk Göschenen AG plant direkt bei der Wasserfassung im Urnerloch den Bau eines Dotierkraftwerks. Die Baubewilligung wurde in diesen Tagen erteilt. Mit einem sehr geringen Eingriff in die Natur kann so dereinst ökologischer Strom für 110 Haushalte produziert werden, teilt das Unternehmen mit.