Baukredit für Kantonsspital kommt im April in den Landrat

Es ist das grösste Hochbauprojekt, das der Kanton je gestemmt hat: 115 Millionen Franken soll der Um- und Neubau des Kantonsspitals kosten. Das sei eine vernünftige und für Uri tragbare Investition, betonte Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektorin Barbara Bär an einer Medienorientierung am Donnerstag, 16. Februar. Denn der Kanton tätige damit eine Vorfinanzierung, welche das Spital über eine jährliche Nutzungsgebühr von zirka 4,5 Millionen Franken verzinst und vollständig zurückerstattet. Bisher beträgt die Nutzungsgebühr 2,5 Millionen Franken pro Jahr. Spitaldirektor Fortunat von Planta erwartet durch den Neubau trotzdem wirtschaftliche Vorteile für seinen Betrieb, die sich durch Effizienzgewinne und zusätzliche Spitalaufenthalte ergeben. «Der bisherige Bettentrakt hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht», sagte der Spitaldirektor. Die Erneuerung der Spitalinfrastruktur im Kanton Uri sei dringend angezeigt. Mit dem Um- und Neubau des Kantonsspitals will der Regierungsrat eine qualitativ gute Spitalversorgung für die Urner Bevölkerung langfristig und zu tragbaren Kosten sicherstellen. Geplant ist, den Bettentrakt aus dem Jahr 1963 durch einen Neubau zu ersetzen. Weiterbestehen bleibt der mittlerweile 20 Jahre alte Trakt D. Zusammen mit dem Neubau wird nun eine Sanierung und ein Umbau des Trakt D vorgenommen. Stimmen Landrat und Volk dem Baukredit von 115 Millionen Franken zu, können die Bauarbeiten im Frühjahr 2019 gestartet werden. Der Bezug des Neubaus wird Ende 2022 erfolgen. Ende 2024 ist auch der Umbau des Trakt D abgeschlossen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. Februar 2017.

Mathias Fürst