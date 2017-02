Endlich! – Die Fasnacht 2017 ist eröffnet

Viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben diesen Moment herbeigesehnt. Am Mittwoch, 22. Februar, war es endlich soweit. Angeführt von Trompeten und Posaunen, gefolgt von Trommeln und Pauken zog die Katzenmusik durch die Dörfer. Viele Schaulustige am Strassenrand verfolgten in Schattdorf und Altdorf bei idealen Wetterbedingungen das Eintrommeln. In Altdorf kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem in den Genuss einer speziellen Aktion. Passend zum Start der fünften Jahreszeit wurde das Rathaus fasnächtlich beleuchtet.

Mehr vom Fasnachtstreiben gibts in der UW-Ausgabe vom Samstag, 25. Februar 2017.