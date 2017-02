Es gibt viel Unwissen und viele Vorurteile

Hijab, Al-Amira, Chimar, Tschador, Niqab oder Burka. Hand aufs Herz, die wenigsten Schweizerinnen und Schweizer kennen die genauen Unterschiede. Das ging auch Iva Pavic so. «Man liest und hört viel in den Medien über Verschleierung, vor allem über das Tragen von Burkas. Das war auch bei mir so. Persönlich habe ich erst einmal eine Frau in einer Burka gesehen – und zwar im Ausland.» Um mehr von diesem aktuellen und interessanten Thema zu erfahren, hat sich die Lernende Drucktechnologin, im 4. Lehrjahr bei der Gisler 1843, für diese Vertiefungsarbeit entschieden. «Ich wollte das Thema ‹Verschleierung› ergründen und herausfinden, wieso muslimische Frauen Kopftücher tragen.» Um die Meinungen auch von der Bevölkerung zu erfahren, hat sie eine Umfrage mit rund 70 Personen im Internet durchgeführt. Und schlussendlich hat Iva Pavic – selber keine Muslimin – einen Selbstversuch mit einem Kopftuch gewagt. Zusammen mit einer Kollegin begab sie sich während gut 2 Stunden an belebte Orte in die Stadt Luzern, um die Reaktionen und die Stimmung der Bevölkerung aufzunehmen.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. Februar 2016