Führungsspitze stellt sich zur Wiederwahl

Der Präsident, der Vizepräsident und der Verwalter der Korporation Uri stellen sich an der Korporationsgemeinde vom 7. Mai zur Wiederwahl zur Verfügung. Das Präsidium hält seit 2013 der Silener Rolf Infanger inne. Auch Vizepräsident Peter Ziegler aus Flüelen und Verwalter Kurt Schuler aus Altdorf – beide seit 2013 im Amt – stellen sich für zwei weitere Jahre zur Verfügung. Wie aus den Unterlagen zur Februarsession des Korporationsrats weiter hervorgeht, wird an der Korporationsgemeinde im Mai auf dem Lehnplatz in Altdorf auch über die Änderung des Gesetzes betreffend Bodenverbesserung auf Allmend befunden. Im Mittelpunkt der Tagung des Grossen Rats im Februar steht die Teilrevision von diversen Verordnungen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 4. Februar 2017.

Simon Gisler