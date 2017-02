FDP Uri will Volksabstimmung zum Kantonsbahnhof

In seinem Bericht und Antrag vom 24. Januar zum Kredit schreibt die Urner Regierung, dass der Landrat gemäss Verkehrsgesetz abschliessend über diese Kreditvorlage entscheiden könne. Wie die FDP Uri in ihrer Medienmitteilung vom 13. Februar betont, sei die Idee des Zentralbahnhofs zwar zu begrüssen. Doch soll das Urner Volk das letzte Wort haben, nicht der Landrat. Immerhin handle es sich um einen der grössten Kredite, über die der Landrat in der laufenden Legislatur befinden werde. – Nicht nur der Kanton Uri beabsichtigt, in den Kantonsbahnhof zu investieren. Auch die SBB (40 Millionen Franken), die Gemeinde Altdorf (3,2 Millionen) und die Urner Kantonalbank sind Projektpartner.

