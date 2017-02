Irena Zurfluh ist «Urnerin des Jahres»

Die Spannung war gross als Moderatorin Michelle Grünig das Couvert öffnete und schliesslich in der prall gefüllten Halle bei der Redaktion des «Urner Wochenblattes» den Namen der Gewinnerin bekannt gab. Landammann Beat Jörg persönlich hielt die Laudatio. Als Preis erhielt Irena Zurfluh eine Skulptur des bekannten Urner Künstlers und Holzbildhauers Peter Bissig.

Irena Zurfluh, Präsidentin von Pro Audito Uri, war nominiert worden für ihr grosses Engagement für die Gehörbehinderten im Kanton Uri. Sie war Initiantin des ersten Hörwegs der Schweiz und im deutschsprachigen Raum, ein 2 Kilometer langer Erlebnispfad mit 13 Hörstationen in Altdorf, der im Juni 2016 eröffnet wurde.

Die Leserinnen und Leser des «Urner Wochenblattes» konnten Ende 2016 / Anfang 2017 Vorschläge einreichen, wer für den Preis nominiert werden soll. Es konnten Personen angegeben werden, die in den Jahren 2015 und 2016 eine besondere Leistung in Uri oder für Uri erbracht hatten. Aus den 45 eingegangenen Vorschlägen nominierte die Jury, bestehend aus Redaktionsmitgliedern sowie Landratspräsidentin Agnes Planzer und Altständeratspräsident Hansheiri Inderkum, acht Personen. In einer zweiten Phase konnte die Bevölkerung ihrem Favoriten die Stimme geben.

Alle acht Nominierten waren an der Verleihung vom 15. Februar persönlich anwesend: Neben der Siegerin Irena Zurfluh waren dies Ski-Nachwuchsstar Aline Danioth, Kulturfrau Franziska Dahinden, Altnationalrätin Gabi Huber, Filmemacher Felice Zenoni, Schwinger Andi Imhof, der ehemalige Chefarzt Urs Marbet und Isenthals Tourismuspräsident Walter Zurfluh. Die feierliche Zeremonie wurde musikalisch umrahmt von Peter Gisler, Markus Brülisauer und Barbara Kamm.