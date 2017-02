Künstler Martin Wohlwend forscht für seine Masterarbeit im Quartier Turmmattweg

Die Nachbarn im Quartier sind aufmerksam. Der unbekannte Mann machte Fotos von den Häusern am Turmmattweg. Das erschien einigen Anwohnern doch eher verdächtig. Martin Wohlwend führt nicht Böses im Schilde. Er ist Künstler und hat sich für seine Abschlussarbeit im Studiengang Master of Arts in Fine Arts an der Hochschule Luzern - Design & Kunst in der ehemaligen Arbeitersiedlung der Dätwyler AG in einer Ferienwohnung einquartiert. Woran er arbeitet und forscht, was er beobachtet, und was er als Künstler erreichen möchte, darüber gibt er gerne ausführlich Auskunft.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 4. Februar

Franka Kruse

Zum Bild: Der Künstler Martin Wohlwend hat sich am Turmmattweg einquartiert, um für seine Masterarbeit an der Fachhochschule Luzern zu forschen. Foto: Franka Kruse