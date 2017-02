Kantonsbahnhof löst bereits Impulse aus

Wenn 2021 in Altdorf der Kantonsbahnhof in Betrieb geht, sollen dort nicht einfach Züge halten; der Bahnhof soll auch eine Entwicklung auslösen. Diese Entwicklung kommt nun in Gang. Die CAS Ökonomie und Architektur hat ein Projekt für ein Wohn- und Geschäftshaus westlich des Bahnhofs entwickelt, das bereits diesen Herbst in Bau gehen soll. 34 Wohnungen und 1000 Quadratmeter Gewerbefläche, wovon ein Drittel bereits reserviert ist, sind vorgesehen. «Ein Pionierprojekt», sind die Verantwortlichen überzeugt. Denn sie glauben an den Standort am Bahnhof Altdorf. Für Uri sei dies eine einmalige Gelegenheit, sich in der Schweiz zu beweisen.

Mathias Fürst