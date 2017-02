Katzenmusikgesellschaft Wassen feiert 60. Geburtstag

Um 1900 gab es schon erste Anläufe zur Gründung einer Katzenmusikgesellschaft. So richtig ernst damit wurde es aber erst wieder 1957, als sich 20 Männer und vier Frauen zur Gründung einer Katzenmusikgesellschaft im Restaurant Gerig in Wassen trafen. Während in anderen Orten des Kantons Uri die Mitgliedschaft von Frauen in einer solchen Runde verpönt war, nahm man in Wassen in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. 60 Jahre ist dies nun her. Ein Grund, zum Feierumzug am 25. Februar einzuladen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. Februar 2017.