Landrat verabschiedet Spitalgesetz

Ausgiebig hat der Urner Landrat am Mittwoch, 1. Februar, über die Totalrevision des Gesetzes über das Kantonsspital Uri (KSU) sowie über die neue Verordnung und die Eigentümerstrategie debattiert. Nach gut 3 Stunden hat das Parlament das Gesetz über das KSU zuhanden der Volksabstimmung mit 60:1 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Fast ebenso deutlich (58:2 Stimmen) wurde die Verordnung beschlossen. Weiter wurde die Eigentümerstrategie des Regierungsrats mit 50:11 Stimmen genehmigt und die Motion der CVP-Fraktion als materiell erledigt abgeschrieben. Das Spitalgesetz unterliegt der Volksabstimmung, die Verordnung dem fakultativen Referendum. Gesetz und Verordnung sollen gleichzeitig am 1. Januar 2018 in Kraft treten. Mit der Revision von Gesetz und Verordnung soll das Kantonsspital Uri besser gewappnet sein, um die künftigen marktwirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern.

Doris Marty

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 4. Februar 2017