Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Der Kanton ehrt seine Sport-Cracks

Für gewöhnlich sieht man sie im Skianzug, in Laufschuhen, auf dem Rad oder in Schwingerhosen. Zur Ehrung durch den Kanton am Freitagabend, 17. Februar, im Theater(uri) zeigten sich die besten Urner Sportlerinnen und Sportler für einmal von ihrer privaten Seite.