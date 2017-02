Michel Henry neuer Geschäftsführer von Uri Tourismus

Michel J.-C. Henry heisst der neue Geschäftsführer der Uri Tourismus AG. Der 47-Jährige wird sein neues Engagement per 1. Juli 2017 antreten. «Ich freue mich darauf, die attraktive Ferien- und Freizeitregion Uri gemeinsam mit meinem motivierten Team, den touristischen Leistungsträgern, den Behörden und der Bevölkerung weiterzuentwickeln», so der neue Geschäftsführer. Michel Henry war während 18 Jahren Teilhaber und Geschäftsleitungsmitglied einer Marketing- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Zürich, die nationale und internationale Firmen sowie Non-Profit-Organisationen bei Marketing, Kommunikation und Mittelbeschaffung unterstützte. Zuvor war er als Berater bei Ernst & Young und Young & Rubicam in Zürich tätig. Michel Henry ist in Bern aufgewachsen, wohnt jedoch seit vielen Jahren in Horgen am Zürichsee.

