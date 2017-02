Neues UW-App für Smartphone und Tablet

Wer das Urner Wochenblatt als E-Paper liest oder die Online-Ausgabe der Zeitung nutzt, tut dies via Browser oder aber mit der UW-App. Letztere wird nun erneuert. Die App erhält einen frischen, neuen, moderneren Look und diverse zusätzliche Elemente. So wird beispielsweise die digitale Ausgabe (E-Paper) mit interaktiven Elementen wie Fotos und Links angereichert. Auf Wunsch erhält man auch Push-Mitteilungen zu wichtigen News direkt aufs Smartphone oder Tablet (dies kann in den Einstellungen auch deaktiviert werden). Die neue App kann kostenlos vom App Store respektive Google Play heruntergeladen werden. Nach dem Herunterladen der neuen App wird empfohlen, die alte, bestehende App zu löschen. Der Inhalt der alten App-Version wird seit Donnerstag, 9. Februar, nicht mehr aktualisiert.

Apple-Geräte

Bestehende Abonnentinnen und Abonnenten des UW-E-Papers müssen die App für ihr iPad neu laden, und schon ist der Zugang zum E-Paper wieder gesichert. Hierzu sucht man im App Store nach «Urner Wochenblatt» oder verwendet folgenden Link: https://itunes.apple.com/ch/app/urner-wochenblatt/id1030702846?mt=8. Auf dem iPhone wird die bereits heruntergeladene App gemäss den persönlichen Geräteeinstellungen entweder automatisch aktualisiert, oder man kann die Aktualisierung im App Store manuell anstossen.

Android-Geräte

Neu steht auch eine App (E-Paper und UW online) für Android-Smartphone- und Tablet-Nutzer zur Verfügung. Diese kann man im Google Play Store herunterladen. Einfach nach «Urner Wochenblatt» suchen oder folgenden Link verwenden: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.urnerwochenblatt.mobile.