Person verletzt sich bei Selbstunfall auf Klausenstrasse

Am Sonntagmorgen, 12. Februar 2017, kurz vor 8.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Klausenstrasse von Spiringen Richtung Bürglen. Im Bereich Witterschwanden verlor der Lenker aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit Steinblöcken ausserhalb der Fahrbahn, schreibt die Kantonspolizei Uri in ihrer Medienmitteilung vom 13. Februar. Das Fahrzeug wurde dadurch abgehoben und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der 19-jährige Lenker verletzte sich und begab sich selbständig in ärztliche Kontrolle. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.