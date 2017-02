Polizei überführt Briefkastensprenger

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 22./23. Oktober 2016, hatten Unbekannte in zwei Briefkästen in Altdorf Knallkörper entzündet. Die Briefkästen wurden dabei beschädigt und es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. In der Zwischenzeit konnte die mutmassliche Täterschaft durch die Kantonspolizei Uri ermittelt werden. Es handelt sich um drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren. Die drei Schweizer gaben zu, die zwei Briefkästen in Altdorf mittels Knallkörper beschädigt zu haben. Sie haben sich nun vor der Jugendanwaltschaft zu verantworten.