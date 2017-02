Polizist bei Unfall verletzt

Am Freitag, 17. Februar, um zirka 14.00 Uhr, fuhr ein Sattelmotorfahrzeug von Göschenen in Richtung Andermatt. In der Schöllenen kam das Fahrzeug aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn zum Stillstand. Nachdem der LKW-Lenker die Schneeketten am Fahrzeug montiert hatte, beabsichtigte er die Weiterfahrt. Dabei übersah er einen Polizisten, der ihm helfen wollte. Der Polizist wurde in der Folge zwischen dem Auflieger und dem Patrouillenfahrzeug eingeklemmt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Er verletzte sich dabei und musste in der Folge durch den Rettungsdienst in das Kantonsspital Uri eingeliefert werden, welches er am gleichen Abend wieder verlassen konnte.

Am Patrouillenfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Franken. Die Strecke musste während rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen der Unterhaltdienst AfBN sowie der Rettungsdienst des Kantonsspital Uri.