Postagentur nimmt im Herbst Betrieb auf

Im Dezember hatte die Post kommuniziert, dass sie mit einer Postfiliale in der neuen Geschäftsstelle des Seelsorgeraums Urner Oberland an der Dorfstrasse 12 (alte Metzgerei) in Gurtnellen präsent sein werde. Nun steht das Eröffnungsdatum fest: Das neue Postangebot startet am Montag, 2. Oktober. Die Postfiliale am Bahnhofplatz 8 in Gurtnellen steht den Kunden noch bis Freitag, 29. September, zur Verfügung. Dies schreibt die Post in einer Medienmitteilung. Über die Einzelheiten des neuen Postangebots wird die Post die Bevölkerung im September mit einem Flugblatt informieren.