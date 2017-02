Regierung will Snee nicht anpassen

Eine Konzessionserteilung am Alpbach im Erstfeldertal bis Ende Jahr sei so gut wie unmöglich, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Motion von Christian Arnold (SVP, Seedorf). Trotzdem will sie das Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energien (Snee) nicht anpassen. Das Konzept sei eine Erfolgsgeschichte und habe die Realisierung verschiedener Kraftwerke überhaupt erst ermöglicht. Die SVP hatte gefordert, bisher geschützte Gewässer seien für die Energieproduktion freizugeben, wenn bis Ende 2017 keine Alpbach-Konzession vorliege.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. Februar 2017.

Mathias Fürst