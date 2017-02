René Mulle wird Projektleiter für Spitalneubau

Der Regierungsrat hat René Mulle zum neuen Projektleiter Um- und Neubau Kantonsspital Uri gewählt, wie er am 16. Februar mitteilte. Der Stellenantritt erfolgt per 1. Juni 2017. Zuletzt arbeitete René Mulle als Leiter Facility Management für die Bürgenstock Hotels AG und war mitverantwortlich für den betriebstechnischen Aufbau der neuen Hotel- und Freizeitanlagen. Aus seiner früheren Tätigkeit hat er zudem mehrjährige Erfahrung im Um- und Neubau von Spitalgebäuden: Für das Kantonsspital Nidwalden hat er als Projektleiter den Ausbau und die Modernisierung verschiedener Spitalbereiche umgesetzt. Für das Kantonsspital Obwalden hat René Mulle als Projektleiter den Neubau des 2014 eröffneten Bettentrakts betreut. René Mulle ist im Kanton Uri aufgewachsen und hat an der Fachhochschule Luzern – Technik und Architektur die Ausbildung zum Maschineningenieur FH abgeschlossen. An der Hochschule für Wirtschaft Luzern absolviert er ein Nachdiplomstudium in marktorientierter Unternehmensführung. René Mulle ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Altdorf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. Februar 2017.