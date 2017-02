Sanierung der Bauerstrasse beginnt am 1. März

Die Baudirektion Uri saniert auf der Bauerstrasse den Abschnitt Brücke Choltal bis Dorfplatz komplett. Die Arbeiten starten am Mittwoch, 1. März. Die Sanierung ist voraussichtlich am 13. April – rechtzeitig auf den Saisonstart der Bauer Restaurants – abgeschlossen. Die Baudirektion Uri investiert rund 900'000 Franken. Während der Sanierung muss die Bauerstrasse an insgesamt neun Tagen gesperrt werden. Für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher von Bauen steht an den Sperrtagen rund um die Uhr ein Shuttleservice zur Verfügung. Die Baudirektion Uri bittet, den Anweisungen des Verkehrsdienstes Folge zu leisten. Blaulichtorganisationen können die Baustelle im Notfall jederzeit passieren.