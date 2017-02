Schweizer Filmklassiker «Gekauftes Glück» startet im Kanton Uri neue Kinoreise

Ende der 1980er-Jahre spielte sich der Film «Gekauftes Glück» von Urs Odermatt in die Herzen der Zuschauer. Die Geschichte um Bauer Windleter, der auf der verzweifelten Suche nach einer Frau, sein Glück bei der Thailänderin Arunotai findet, die er einem Mädchenhändler abkauft – für 5000 Franken. Ein Geschäft, das im abgeschiedenen Dorf «Oberrickenthal» nicht nur auf moralische Bedenken stösst. Schnell kommt Neid ob des gekauften Glücks im Dorf auf; unter den Männern wie unter den Frauen. Es gibt ein Wiedersehen, dank der Produzentin Jasmin Morgan, die das alte Filmmaterial restauriert und in digitaler Fassung neu aufgelegt hat. Vorpremiere ist in Isenthal (2. März), öffentliche Premiere, wie vor 30 Jahren, in Altdorf am 3. März.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. Februar 2017

Franka Kruse

Zum Bild: Wiedersehen mit Bauer Windleter, gespielt von Wolfram Berger, und Arunotai Jitreekan, die seine thailändische Frau Arunotai spielt. Foto: ZVG