Staraufgebot am Andermatt Swiss Alps Classics

In der Woche vom 25. Juni bis 1. Juli tragen Solisten von internationalem Rang und Mitglieder führender Orchester massgeblich zu unvergesslichen Eindrücken an verschiedenen Schauplätzen der Gemeinde Andermatt bei. Das Festival vereint auserlesene Musik hochkarätiger Künstlerinnen und Künstler in intimer und ebenso eleganter. Folgende Künstlerinnen und Künstler haben die Einladung zum ersten Andermatt Swiss Alps Classics angenommen: Starpianist Lang Lang, die Sopranistinnen Olga Peretyatko und Chen Reiss, Isabel Karajan, Herbert Lippert, Emmanuel Tjeknavorian, Martin Haselböck, Hans Peter Schuh, Orchester Wiener Akademie, Philharmonia Schrammeln sowie das Swiss Alps Chamber Ensemble, das im Kristallsaal des Sasso San Gottardo auftreten wird.

Im Mittelpunkt des ersten Andermatt Swiss Alps Classics steht Wolfgang Amadeus Mozart. Ansonsten umfasst das Gesamtprogramm Werke von Johann Sebastian Bach bis Béla Bartók, weist eine Vielfalt an Formationen auf, und findet an unterschiedlichsten Veranstaltungsorten statt. Die Konzerte werden durch Vorträge hochrangiger Experten ergänzt.



