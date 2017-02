Stromunterbruch in Bauen und Seelisberg

Am Freitag, 10. Februar, verursachte ein defekter Endverschluss in einer Trafostation von EWA um 11.19 Uhr die Abschaltung der 15‘000-Volt-Leitung Bauen-Seelisberg, heisst es in einer Mitteilung des EWA. Als Folge davon waren die Gemeinden Bauen und Seelisberg ohne funktionierende Stromversorgung. Die Einsatzkräfte von EWA wurden umgehend aufgeboten und per Helikopter zur Behebung der Störung nach Seelisberg geflogen. Nach rund 1 Stunde Unterbruch konnte die Stromversorgung für die Gemeinden Seelisberg und Bauen und damit für den Grossteil der Kundinnen und Kunden wieder hergestellt werden. Einzig für die Gebiete Weid und Beroldingen dauerte der Stromunterbruch etwas länger. Die EWA AG bedauert die möglichen Beeinträchtigungen und dankt den betroffenen Kunden für ihr Verständnis. Nach rund 1 Stunde Unterbruch konnte die Stromversorgung für die Gemeinden Seelisberg und Bauen und damit für den Grossteil der Kundinnen und Kunden wieder hergestellt werden.