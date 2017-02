Trotz Bär, Wolf und Trump kein Super-Gau

Punkt 14 Uhr ertönte am Samstag beim «Briggäli» in Schattdorf bei strahlendem Sonnenschein der Startschuss zum grossen Fasnachtsumzug. In diesem Jahr stand der Traditionsanlass unter dem Motto «Der achte Kontinent erwacht». 22 Gruppen aus nah und fern boten den zahlreichen Schaulustigen am Strassenrand ein kunterbuntes Programm. Neben dem Bär und dem Wolf zeigten sich in den Strassen des Landsgemeindedorfs für einmal auch diverse Staatschefs aus aller Welt – allen voran der neue US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin. Aber auch ein Atomkraftwerk sorgte für Spektakel. Zum Glück gabs statt einem Super-Gau nur einen Konfettiregen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 1. März 2017.

Simon Gisler