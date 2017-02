Unterführung ist nicht realisierbar

Diese Variante sei nicht realisierbar, heisst es in der Antwort der Urner Regierung auf eine entsprechende Interpellation von Landrätin Claudia Gisler (CVP, Bürglen). Wie aus dem Schreiben des Regierungsrats ebenfalls hervorgeht, musste die Linienführung am westlichen Ende der WOV um einige Meter nach Norden verschoben werden. Zudem wird die Höchstgeschwindigkeit im Mittelteil der WOV nicht wie in der Abstimmungsbotschaft vom 18. Oktober 2015 festgehalten 60 km/h betragen, sondern 80.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. Februar 2017.

Simon Gisler