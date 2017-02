Update: Rund 1000 Kubikmeter Steine stürzen auf Parkplatz

Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, lösten sich am Donnerstagmorgen, 9. Februar, oberhalb des Parkplatzes Schiferenegg auf dem Gemeindegebiet Morschach, rund 1000 Kubikmeter Fels. Das Gestein verschüttete den Parkplatz vor dem Schifereneggtunnel sowie die dahinter liegende Region in Fallrichtung Urnersee. Die Axenstrasse ist von dem Felssturz nicht betroffen, die Strasse ist für den Verkehr offen und die Sicherheit der Autofahrenden sei gewährleistet. Die Instabilität des Hangs war den Verantwortlichen bekannt und der Felsen wurde seit Jahren überwacht. Aus diesem Grund war auch der Parkplatz bei der Schiferenegg seit mehr als zwei Jahren gesperrt. Die Geologen haben das Absturzgebiet inspiziert. Dabei zeigte sich, dass die Felssituation stabil ist und mit keinen weiteren Felsabbrüchen gerechnet werden muss. Eine weitere Einschätzung der Situation werde nach etwa zwei Wochen erfolgen, heisst es weiter in der Medienmitteilung des Astras. Bis dahin werden keine weiteren Massnahmen ergriffen.

Mehr dazu im UW vom 11. Februar 2017.