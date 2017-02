Urner Alphüttli als Ferienoasen zum Mieten

Auch in der heutigen hektischen und kurzlebigen Zeit träumen immer mehr Leute vom einfachen und authentischen Leben in naturnaher Umgebung. «Das Interesse, Alphütten für eine bestimmte Zeit zu mieten, ist gross», weiss Martina Stadler, Geschäftsführerin der Uri Tourismus AG (Utag). Deshalb hat die Utag Ende des vergangenen Jahres bei den Urner Alphüttenbesitzerinnen und -besitzern eine Anfrage gestartet, ob sie ihre Alphüttli als Mietobjekte zur Verfügung stellen möchten. «Im Moment machen zwei Alphüttenbesitzer definitiv mit: Eine Unterkunft steht im Maderanertal, die andere in der Region Unterschächen. Mit einem dritten Partner sind wir noch in Abklärungen», sagt Martina Stadler.

Doris Marty