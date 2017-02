Urner Rentner wegen Raubs verurteilt

Kurz vor Weihnachten im Jahr 2015 hatte ein damals 63-jähriger Mann aus dem Urner Oberland mit einem Messer in der Hand den Denner Satellit in Erstfeld überfallen. Die Beute: 420 Franken. Wenige Wochen später wurde er von der Polizei verhaftet. Am Dienstag, 14. Februar, musste er sich wegen Raubs vor dem Urner Landgericht verantworten. Er habe damals aus einer finanziellen Notlage heraus einen Seich gemacht, zeigte er sich vor Gericht einsichtig. Im abgekürzten Verfahren wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten, bei drei Jahren Probezeit, verurteilt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. Februar 2017.

Mathias Fürst