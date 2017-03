Wieder Rennen fahren können – das will Aline Danioth um jeden Preis. Sie will zurück – und zwar mitten in die Weltcup-Spitze. Doch der Weg dahin ist noch lang: Drei bis vier Monate muss sie sich noch gedulden, bis sie wieder voll trainieren kann.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. März 2017.