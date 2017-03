«Tag der offenen Ausgrabung» in Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar

Zurzeit wird die römisch-katholische Pfarrkirche in Erstfeld innen und aussen umfassend restauriert. Im Rahmen der Restaurierungsarbeiten wurde der bestehende Betonboden entfernt. Dabei kamen Mauerreste von älteren Vorgängerkirchen zum Vorschein. Archäologen erklären am «Tag der offenen Ausgrabung» am Samstag, 25. März, von 10 bis 13 Uhr interessierten Gästen die faszinierenden Überreste des alten Kirchenbaus und der Beinhauskapelle.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. März 2017

UW

Zum Bild: Blick von der Empore mit den sichtbaren Mauerresten der Vorgängerkirche. Foto: ZVG