Überaus deutliches Ja zum Investitionsbetrag

In den nächsten Jahren werden beim Bahnhof insgesamt 55 bis 60 Millionen Franken investiert. Den Löwenanteil tragen die SBB. Der Kanton wird sich mit 10,87 Millionen Franken daran beteiligen, und zwar für die Anpassung von Strassen sowie für die Busterminals auf der Ost- und Westseite des Bahnhofs. Das beschloss der Landrat am Mittwoch, 15. März mit 59 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Der neue Kantonsbahnhof sei eine Chance, die Uri packen müsse. Die Investitionsbeiträge im Zusammenhang mit dem Kantonsbahnhof in Altdorf sei eines der wichtigsten volkswirtschaftlichen Projekte, welches es in den nächsten Jahren im Kanton Uri anzusetzen gelte. Auch die Anbindung ausser- und innerkantonal sei von zentraler Bedeutung. Trotz des guten Resultates gab es auch kritische Stimmen. Bedenken wurden aus dem Urner Oberland und seitens der FDP geäussert. Die Vertreterinnen und Vertreter des Urner Oberlands appellierten an die Regierung, dass eine Anbindung ohne lange Wartezeiten für das Urner Oberland geschaffen werden müsse. Die FDP ihrerseits verzichtete auf eine Volksabstimmung und forderte, dass das Urner Volk künftig bei solchen Entscheidungen ein Mitspracherecht eingeräumt wird.

Mehr dazu im UW vom 18. März 2017.