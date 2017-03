Abbruchstelle wird mit Spritzbeton gesichert

Dank der trockenen Wetterlage konnten am Dienstag, 7. März, erste Sicherungsmassnahmen ausgeführt werden. Im oberen Teil wurde der Fels geräumt und der überlappende Belag zurückgeschnitten. Wenn die Witterung es zulässt, wird die Abbruchstelle ab Mittwoch mit Spritzbeton gesichert. Die dazu notwendigen Gerätschaften wie Spritzbetonsilo und Kompressor wurden ins Schadengebiet transportiert. Sobald der Fels gut gesichert ist, beginnt der Abtransport der Schuttmassen, die auf dem unteren Teil der Strasse liegen. Dann wird sich auch zeigen, welchen Schaden das talwärts gestürzte Material auf der Bristenstrasse angerichtet hat. Zur Unterstützung der Versorgungsaufgaben der Gemeinde wurde vom Amt für Bevölkerungsschutz und Militär der lokale Zivilschutz aufgeboten. Er wird unter anderem für Unterhaltsarbeiten am Wanderweg oder Koordinationsaufgaben bereitstehen. Nach dem Abrutschen eines Teils der Bristenstrasse Sonntagnacht ist die Gemeinde zurzeit nur zu Fuss erreichbar. Der von der Feuerwehr Bristen organisierte Shuttle-Betrieb hat sich bewährt und wird im Auftrag des Kantons weitergeführt. Es stehen drei Kleinbusse zwischen 6.00 und 22.00 Uhr im Einsatz. Die Strecke Talstation Golzern bis Wasserschloss wird im Pendelbetrieb bedient. Die Kleinbusse halten an den üblichen Standorten. Die Kleinbusse verkehren zirka alle 20 Minuten.