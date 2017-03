Aktuelles aus der Landratssession

Der Regierungsrat will das obligatorische Gesetzesreferendum aufweichen. Neu sollen Gesetze, welche im Landrat unbestritten sind, nicht mehr obligatorisch dem Volk vorgelegt werden. Umstritten war in der Landratsdebatte jedoch, ab wann ein Gesetz als unbestritten gilt. Die Regierung schlug ein Quorum von zwei Dritteln vor, die landrätliche Justizkommission eines von drei Vierteln und die SP-Fraktion – unterstützt durch die SVP – eines von 90 Prozent. In der Abstimmung hat sich der Vorschlag der Justizkommission durchgesetzt. Die Abstimmung über die Änderung der Kantonsverfassung wurde auf die zweite Lesung im April vertagt.

Fünf neue Vorstösse werden eingereicht: 3 Postulate, 1 Interpellation und 1 Parlamentarische Empfehlung. Im Namen der landrätlichen Finanzkommission fordert Georg Simmen (FDP, Realp) den Regierungsrat in einem Postulat auf, eine umfassende Aufgabenüberprüfung in der kantonalen Verwaltung durchzuführen. Sämtliche kantonalen Tätigkeiten seien auf ihre staatliche Notwendigkeit, ihre Effizienz und die finanzielle Tragbarkeit zu überprüfen. In seinem Postulat öffentlicher Verkehr im Kanton Uri heute und morgen möchte Peter Tresch (FDP, Göschenen) vom Regierungsrat wissen, wie die ländlichen Regionen ab dem Fahrplanwechsel im Winter 2017 mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen werden. Im dritten Postulat ersucht Rolf Jauch (FDP, Silenen) im Namen aller vier Silener Landräte den Regierungsrat um einen Bericht, in dem die technische Machbarkeit einer dauerhaften Notstrasse nach Bristen geprüft wird. Flavio Gisler (CVP, Schattdorf) fordert den Regierungsrat in einer Parlamentarischen Empfehlung auf, sich bei der Schweizerischen Post im Falle von weiteren Stellenreduktionen und Poststellenschliessungen in Uri für die Auslagerung einer betrieblichen Einheit der Post in den Kanton einzusetzen. Der fünfte Vorstoss stammt von Petra Simmen (SVP, Altdorf). In ihrer Interpellation will die Altdorferin von der Regierung wissen, ob Anpassungen bezüglich Interventionskonzept SBB Gotthard-Basistunnel notwendig sind.