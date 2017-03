Alte Standseilbahn wird instandgesetzt

Geht sie wieder in Betrieb, wird unten, am Kraftwerk Amsteg, ein Parkplatz zur Verfügung gestellt. Oben, am Wasserschloss, holt ein Shuttle die Fahrgäste ab und bringt sie ins Dorf. Hans Kempf, der 2003 bereits Betriebsleiter war, hat derzeit ebenfalls wieder die Oberaufsicht. Die Bahn muss auf ihre Funktionstüchtigkeit und Sicherheit geprüft werden, die entsprechende Fachfirma ist vor Ort.

Die Tests – unter anderem Brems- und Notbremstests, Röntgen des Seils – dauern voraussichtlich bis Mitte nächster Woche. Sind sie erfolgreich, könnte die Bahn ab dann in Betrieb gehen. «Man ist positiv», so Hans Kempf. Bis zu 20 Personen plus ein Chauffeur könnten pro Fahrt in dem Waggon Platz finden, eventuell auch nur weniger, wenn entsprechende Testergebnisse dies erfordern. Ein Fahrplan steht noch nicht fest, so Kantonsingenieur Stefan Flury. Er werde aber rechtzeitig bekanntgegeben.

Vergangenen Dienstag, 7. März, fand eine erste Sichtung statt. Eine kantonale und eine interkantonale Kontrollstelle waren dabei. Die Variante einer Fussgängerbrücke über die Abbruchstelle plus Shuttleservice wurde verworfen. Die Gefahr sei dort höher als bei der Standseilbahn, so der Kantonsingenieur: Von der Baustelle könnte Material auf die darunterliegende Strasse fallen. Bristen ist derzeit nur über den Fussweg erreichbar, eine Luftbrücke zur Versorgung ist eingerichtet.