Autofahren mit körperlicher Behinderung

Silvio Cathomens Auto ist eine Mass-, keine Massenanfertigung. In seinem kleinen, gelben Seat Leon steckt einiges an Technik. Denn der 38-Jährige, der in Bürglen wohnt, kam ohne Arme zur Welt. Ein normales Auto fahren kann er nicht. In der UW-Autobeilage vom 22. März 2017 erklärt e, wie sein Auto funktioniert, warum auch Menschen ohne Behinderung damit fahren können und warum er sich nicht angurten muss.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 22. März 2017

Elisa Hipp