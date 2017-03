Autos kollidieren – Niemand verletzt

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, fuhr eine Autofahrerin (Urner Kontrollschilder) am Montag, 27. Februar, kurz nach 12.30 Uhr von Süden her kommend auf der Gotthardstrasse in Richtung Altdorf. Zur selben Zeit war ein Autofahrer (ebenfalls Urner Kontrollschilder) auf der Gotthardstrasse in Richtung Süden unterwegs. Er wollte bei der Verzweigung auf der Höhe der Coop-Tankstelle in die Schattdorfer Dorfstrasse einbiegen.

Beim Linksabbiegen übersah er allerdings das entgegenkommende Fahrzeug. Die beiden Autos prallten seitlich zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12’000 Franken.