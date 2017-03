Bahnverbindung nach erneutem Lawinenniedergang gesperrt

Kurz vor Frühlingsbeginn hat sich der Winter noch einmal zurückgemeldet. Die Bahnstrecke zwischen Uri und Graubünden bleibt am Freitag, 10. März, zwischen Nätschen und dem Oberalp gesperrt. Nach zweitägigen Räumungsarbeiten nach einer Lawine am Mittwoch hat eine Sicherheitssprengung am Freitagmorgen die Gleise erneut verschüttet. «In der Nacht auf Freitag hat es viel geschneit. Durch die Sicherheitssprengungen am Freitagmorgen hat sich eine Nassschneelawine gelöst und praktisch an derselben Stelle wie am Mittwoch die Geleise erneut auf einer Länge von 80 Metern verschüttet», sagte ein Sprecher der Matterhorn-Gotthard-Bahn gegenüber dem «Urner Wochenblatt». Neue Schäden an den Bahnanlagen habe es zwar keine gegeben, doch müssten grosse Schneemassen weggeräumt werden. Am Freitagnachmittag werde wieder informiert. «Wir haben ein grosses Interesse, dass die Strecke wieder befahren werden kann. Das oberste Gebot für uns ist jedoch die Sicherheit.»

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom 11. März 2017.