Beat Arnold will Schweizer Schützenpräsident werden

Die Präsidentin des Schweizer Schiesssportverbandes (SSV), Dora Andres, hat ihren Rücktritt eingereicht. «Unser Urner Nationalrat Beat Arnold bewirbt sich um dieses Amt» orientierte Präsident Christian Simmen an der Delegiertenversammlung des Urner Kantonalschüztenverbands in Seelisberg. Es wird zu einer Kampfwahl kommen, denn der Tessiner Vizepräsident des SSV, Luca Filippini, kandidiert ebenfalls für das Präsidium an der kommenden DV in Lugano. Die Delegierten haben nun die Wahl zwischen dem Urner Politiker, der in der Sicherheitspolitischen Kommission im Nationalrat ist oder einem Vollblutschützen, welcher den SSV und seine Baustellen bestens kennt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. März 2017.

Paul Gwerder