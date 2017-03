BPW Club Uri fördert seit 20 Jahren berufstätige Frauen

Noch will man es im BPW Club Uri ruhig angehen lassen. Die Sektkorken sollen erst zum 25-Jahr-Jubiläum richtig knallen, verrät Präsidentin Anja Wild. Dennoch lohnt ein Blick zurück in die Anfänge vor nunmehr 20 Jahren ebenso wie ein Augenmerk auf die Ziele und Arbeit des Clubs. International gehören die «Business & Professional Women» zu den weltweit grössten Netzwerken für berufstätige Fauen. 1947 gründete sich BPW Switzerland, aber schon 1930 hob die Juristin Dr. Lena Madesin Philipps in Genf «BPW International» aus der Taufe. Die Ziele sind überall gleich: Unterstützung, Interessenvertretung und Vernetzung von berufstätigen Frauen sowie junger Frauen am Anfang der Karriereleiter. «Auch in Uri gibt es Frauen, die Business machen», sagt Anja Wild und verbreitet mit dem Club Uri diese Botschaft über die Kantonsgrenzen hinaus.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. März 2017

Franka Kruse