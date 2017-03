Bristen: Wanderweg nicht mit Bikes oder Motorräders befahren

Das teilt die Baudirektion am Mittwoch, 15. März, mit. In der vergangenen Woche haben die Bürgergemeinde Silenen und der Zivilschutz den Wanderweg nach Bristen instandgesetzt. Zahlreiche Personen aus Bristen haben den Weg ins Tal täglich zu Fuss bewältigt, sei es um zu ihrer Arbeitsstelle oder in die Schule zu gelangen.

In den vergangenen Tagen sei der Wanderweg allerdings vermehrt mit Motorrädern und Bikes befahren worden, was zu Schäden geführt hat. Die Gemeinde Silenen und die Baudirektion Uri weisen in Anbetracht der aktuellen Situation darauf hin, dass der Wanderweg den Fusgängern vorbehalten ist und nicht mit Motorrädern und Bikes befahren werden darf. Für einen schnellen Transport stehe die am Mittwoch wiedereröffnete Standseilbahn zur Verfügung.