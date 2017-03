Bristenstrasse soll bis Ostern wieder befahrbar sein

Der abgerutschte Abschnitt werde komplett saniert und im gleichen Standard wiederaufgebaut, wie der bereits 2003 erneuerte Abschnitt. Das teilte die Baudirektion des Kantons Uri am Freitagmorgen, 18. März, mit. Ziel der Baudirektion Uri sei es, dass die Bristenstrasse bis Ostern wieder befahrbar ist. Das setze voraus, dass der ehrgeizige Plan mit einer nur vierwöchigen Bauzeit eingehalten werden könne. Während der Woche werde zweischichtig gearbeitet. Auch an den Wochenenden werden die Sanierungsarbeiten fortgesetzt, informiert die Baudirektion. Nach Ostern werde die Bristenstrasse im sanierten Teil anfangs nur einspurig befahrbar sein, da noch weitere Arbeiten in den angrenzenden Strassenbereichen stattfinden. Seit Mittwochmorgen,15. März, ist die Standseilbahn des Kraftwerks Amsteg in Betrieb. Bereits am ersten Tag wurden über 500 Personen transportiert. Darunter befanden sich zahlreiche Bahnfans und Ausflügler, welche diese einmalige Chance nutzten. Nach den Erfahrungen der ersten Tage wurde der Fahrplan angepasst und auch ein Zeitfenster für Materialtransporte festgelegt. Die Abfallentsorgung funktioniert wieder normal.

UW