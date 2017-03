Dekanat diskutiert Erstkommunionsalter

Vor zwei Jahren wurde innerhalb des Dekanats Uri die Diskussion zum Erstkommunionsalter angestossen. Bei einer ersten Abstimmung aller Dekanatsmitglieder Mitte Februar hat sich eine Zweidrittelmehrheit für die Erhöhung des Erstkommunionsalters in die 3. Klasse ausgesprochen. Eine zweite Abstimmung der Pfarreiverantwortlichen zeigte, dass knapp die Hälfte der Pfarreien des Dekanats eine Erhöhung des Alters begrüssen würde. Nun wird eine Arbeitsgruppe für die Pfarreien, die sich dieser Empfehlung anschliessen, ein Umsetzungskonzept erarbeiten. Ziel ist es, im Schuljahr 2019/20 in allen Urner Pfarreien, die diesen Schritt machen werden, die Erstkommunion erstmals in der 3. Klasse durchzuführen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 4. März 2017.

UW