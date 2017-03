In der Schule braucht es eine Rollenklärung

Die Verweildauer von Schulleiterinnen und Schulleitern in ihrem Amt ist im Kanton Uri zum Teil überaus kurz. An der Spitze der Schulen Schächental haben sich beispielsweise innert weniger Jahre vier Schulleiter abgewechselt (das UW berichtete) und auch in Silenen kommt es nach nur eineinhalb Jahren im Sommer zu einem Wechsel in der Schulleitung. Ein wesentlicher Grund für die vielen Wechsel könnten unscharfe Kompetenzverteilungen zwischen Schulleitungen und Schulräten sein, wie Nachfragen bei verschiedenen Stellen nahelegen. Am Ursprung des Problems steht dabei ausgerechnet die zunehmende Professionalisierung. Dadurch haben sich Kompetenzen von den Schulräten zu den Schulleitungen verschoben. Das Gleichgewicht zwischen diesen Institutionen scheint noch nicht überall neu austariert zu sein.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. März 2017.

Mathias Fürst