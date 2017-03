Ein Österreicher hat in Uri Grosses vor

St. Moritz oder Kitzbühel waren zuerst im Gespräch. Dort hätte das Klassikfestival stattfinden können, welches nun als die Andermatt Swiss Alps Classics vom 25. Juni bis 1. Juli im Urserntal Premiere feiert. Aber warum genau dort? Andermatt ist ja nicht St. Moritz oder Kitzbühel. «Aber das ist genau der Reiz», antwortet Peter-Michael Reichel. «Das ist Pioniergeist.» Der Organisator hat eine Intention: Andermatt vermarkten, Menschen dorthin holen – kurz: Er will Samih Sawiris Projekt unterstützen. «We’re working in the footsteps of Samih Sawiris vision», sagt er. «Sein Projekt in Andermatt ist grossartig.»

