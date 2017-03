Einvernehmliche Lösung nach missglückter Kündigung

Ende Januar hatte das Obergericht des Kantons Uri eine Kündigung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (BWZ) gegenüber einer Abteilungsleiterin für nichtig befunden. Die Richter sahen dabei das rechtliche Gehör der Frau nicht gewährt (das UW berichtete am 11. Februar). Da keine Partei in Berufung ging, ist das Urteil nun rechtskräftig geworden, wie der Kanton Uri mitteilt. Inzwischen haben die beiden Parteien eine einvernehmliche Lösung gefunden. So wurde der Arbeitsvertrag zwischen dem BWZ und der Mitarbeiterin per 28. Februar aufgelöst. Über weitere Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.