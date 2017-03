Eliane Christen ist U18 Schweizermeisterin

Die Urner Nachwuchshoffnung Eliane Christen vom SC Gotthard Andermatt hat diese Saison bereits über 40 FIS Rennen absolviert. Die Urschnerin befindet sich in einer ausgezeichneten Form. Bei den Schweizermeisterschaften der Juniorinnen im Unterwalls holte sie mit 1,68 Sekunden Vorsprung den Schweizermeistertitel im Riesenslalom in der Kategorie U18. Die Meisterschaften, ausgetragen als FIS Rennen, waren stark besetzt. Unter anderem waren auch weltcuperprobte Fahrerinnen wie Jasmina Suter, Camille Rast, Rahel Kopp, Priska Nufer und Melanie Maillard am Start. Eliane Christen konnte sich in diesem Klassefeld als Gesamtelfte behaupten und verlor auf die WM-Teilnehmerin und Tagessiegerin, Mélanie Maillard, in zwei Läufen nur gerade 2,66 Sekunden.

Bruno Arnold