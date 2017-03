Erdbeben erschüttert Zentralschweiz

Am Montagabend, 6. März, um 21.12 Uhr hat im Kanton Uri gut spürbar die Erde gebebt. Gemäss dem Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich erreichte das Beben eine Magnitude von 4,6. Bei dieser Stärke sind kleinere Schäden möglich. Das Epizentrum befand sich in der Nähe des Ortstocks im Grenzgebiet der Kantone Uri, Schwyz und Glarus. Der Erdbebenherd befand sich in einer Tiefe von rund 5 Kilometern. Gemäss den Koordinaten der automatischen Auswertung durch den Schweizerischen Erdbebendienst lag das Epizentrum gar im Kanton Uri (siehe Karte):

Das Beben wurde nicht nur in der Zentralschweiz verspürt. Beim Schweizerischen Erdbebendienst gingen auch Meldungen aus den Kantonen Graubünden, Bern, Aargau und Zürich ein. Nach dem Beben wurden über ein Dutzend Nachbeben gemessen, wovon allerdings nur jenes um 22.57 Uhr mit einer Magnitude von 2,8 spürbar war.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. März 2017.