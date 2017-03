Fahrzeugbrand auf der Axenstrasse

Am Samstag, 25. März , kurz nach 7.30 Uhr, fuhr ein Personenwagen auf der Axenstrasse in Sisikon in Richtung Norden. Südlich der Tellsplatte stellte der Fahrzeuglenker Rauch und eine Flamme unter der Motorhaube fest. Er konnte das Fahrzeug auf einem Ausstellplatz abstellen. Durch einen Carchauffeuer und die Polizeipatrouille wurde versucht mittels Feuerlöschern den Brand einzudämmen. Ein Vollbrand des Fahrzeuges konnte jedoch nicht verhindert werden. Die ausgerückte Feuerwehr Sisikon mit Unterstützung der Feuerwehr Altdorf konnten den Brand dann löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Ebenfalls am Samstag, kurz nach 17.00 Uhr, fuhr ein Personenwagen mit einem Wohnanhänger in Flüelen auf der Axenstrasse in Richtung Norden. Zirka 100 Meter nach dem Flüelertunnel wurde der Wohnanhänger von der Anhängerkupplung des Personenwagens getrennt. In der Folge kollidierte der Wohnanhänger mit der seitlichen Mauer. Verletzt wurde niemand. Der Flüelertunnel musste für kurze Zeit gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.