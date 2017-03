FC Altdorf und FC Schattdorf sind erfolgreich in Rückrunde gestartet

Drittligist Schattdorf musste bereits am vergangenen Samstag, 25. März, in Horw antreten und holte sich mit einem 0:2 den Auswärtssieg. Beide Treffer gelangen Noah Senn in der 30. beziehungsweise 62. Minute.Jubeln konnten auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in der 2. Liga regional am Sonntag, 26. März. Der FC Altdorf gewann zu Hause gegen FC Malters überzeugend mit 3.0. Der Sieg liess die Altdorfer von Platz 8 auf 5 klettern.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. März 2017

UW